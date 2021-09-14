Не все футболисты «Зенита» встали на колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси»

В Лондоне начался матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом».

Перед стартовым свистком прошла традиционная акция преклонения колена в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны»).

И если все игроки «Челси» преклонили колено, то некоторые игроки «Зенита» воздержались от данного поступка. На одно колено опустились только шесть иностранных игроков клуба из Санкт-Петербурга — бразильцы Дуглас Сантос, Малком, Вендел, Клаудиньо, колумбиец Вильмар Барриос и иранский форвард Сердар Азмун.

В акции не стали участвовать россияне Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Далер Кузяев, а также украинский защитник Ярослав Ракицкий.

Отметим, что на матче присутствует президент УЕФА Александер Чеферин.