Не все футболисты «Зенита» встали на колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси»
В Лондоне начался матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом».
Перед стартовым свистком прошла традиционная акция преклонения колена в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны»).
И если все игроки «Челси» преклонили колено, то некоторые игроки «Зенита» воздержались от данного поступка. На одно колено опустились только шесть иностранных игроков клуба из Санкт-Петербурга — бразильцы Дуглас Сантос, Малком, Вендел, Клаудиньо, колумбиец Вильмар Барриос и иранский форвард Сердар Азмун.
В акции не стали участвовать россияне Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Далер Кузяев, а также украинский защитник Ярослав Ракицкий.
Отметим, что на матче присутствует президент УЕФА Александер Чеферин.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю