Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Не все футболисты «Зенита» встали на колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси»

22:03
14 сентября. «Челси» — «Зенит». Фото Гоша Чернов., «СЭ»
14 сентября. «Челси» — «Зенит». Фото Гоша Чернов., «СЭ»
Теги:

В Лондоне начался матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом».

Перед стартовым свистком прошла традиционная акция преклонения колена в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны»).

И если все игроки «Челси» преклонили колено, то некоторые игроки «Зенита» воздержались от данного поступка. На одно колено опустились только шесть иностранных игроков клуба из Санкт-Петербурга — бразильцы Дуглас Сантос, Малком, Вендел, Клаудиньо, колумбиец Вильмар Барриос и иранский форвард Сердар Азмун.

В акции не стали участвовать россияне Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Далер Кузяев, а также украинский защитник Ярослав Ракицкий.

Отметим, что на матче присутствует президент УЕФА Александер Чеферин.

Челси — Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барселона» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
Какие шокирующие тайны Пугачевой перед смертью выдал Краснов
Москвич до смерти избил жену в подъезде
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры