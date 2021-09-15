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Губерниев похвалил «Зенит» и назвал «Барселону» дровами после матчей Лиги чемпионов

10:20
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражения «Зенита» и «Барселоны» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит», кстати, в целом молодец! «Барселона» нынче дрова!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В стартовом матче группового этапа «Зенит» в Лондоне проиграл «Челси» со счетом 0:1. Автором единственного гола стал бельгийский нападающий синих Ромелу Лукаку.

«Барселона» на «Камп Ноу» разгромно проиграла «Баварии» — 0:3. В составе немецкого клуба отличились Томас Мюллер и Роберт Левандовский, оформивший дубль.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2904

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Александр Кравченко все материалы автора

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