Губерниев похвалил «Зенит» и назвал «Барселону» дровами после матчей Лиги чемпионов
10:20
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражения «Зенита» и «Барселоны» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит», кстати, в целом молодец! «Барселона» нынче дрова!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
В стартовом матче группового этапа «Зенит» в Лондоне проиграл «Челси» со счетом 0:1. Автором единственного гола стал бельгийский нападающий синих Ромелу Лукаку.
«Барселона» на «Камп Ноу» разгромно проиграла «Баварии» — 0:3. В составе немецкого клуба отличились Томас Мюллер и Роберт Левандовский, оформивший дубль.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
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