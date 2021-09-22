Месси рискует пропустить матч «ПСЖ» против «Манчестер Сити»
20:45
Форвард Лионель Месси из-за повреждения колена может не сыграть в следующих играх «ПСЖ», сообщает L'Equipe, ссылаясь на окружение аргентинца.
Из-за травмы нападающий пропустит не только матч чемпионата Франции с «Метцем», но и следующую встречу лиги 1 против «Монпелье», которая состоится 25 сентября.
По информации источника, в «ПСЖ» надеются, что Месси успеет восстановиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится 28 сентября.
Завтра аргентинец пройдет еще одно обследование. Сейчас предполагается, что пропуск двух предстоящих матчей позволит Месси выздороветь к матчу с «Сити».
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