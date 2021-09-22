Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Месси рискует пропустить матч «ПСЖ» против «Манчестер Сити»

20:45
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
Теги:

Форвард Лионель Месси из-за повреждения колена может не сыграть в следующих играх «ПСЖ», сообщает L'Equipe, ссылаясь на окружение аргентинца.

Из-за травмы нападающий пропустит не только матч чемпионата Франции с «Метцем», но и следующую встречу лиги 1 против «Монпелье», которая состоится 25 сентября.

По информации источника, в «ПСЖ» надеются, что Месси успеет восстановиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится 28 сентября.

Завтра аргентинец пройдет еще одно обследование. Сейчас предполагается, что пропуск двух предстоящих матчей позволит Месси выздороветь к матчу с «Сити».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

БЕТСИТИ Кубок России: расписание и результаты матчей 22 и 23 сентября
Бенефис Пиняева, пять отраженных пенальти и дебют блогера в профессиональном футболе. Главные события Кубка
Капризов отрезал пути к отступлению. Теперь он обязан играть как суперзвезда в каждом матче
Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры