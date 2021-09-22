Финалисты Лиги чемпионов-2021/22 будут тренироваться на «Петровском»

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов-2021/22 Алексей Сорокин рассказал о том, какие объекты будут задействованы в проведении мероприятия.

— Мы рады вновь оказаться организаторами яркого события в Санкт-Петербурге. Коллеги из УЕФА сказали, что не помнят такого: сразу после Евро город принимает финал Лиги чемпионов. Это сложное мероприятие с огромным количеством болельщиков и тяжелой нагрузкой. Это будет не один матч, а череда мероприятий, которые проходят в четыре дня.

— Какие мероприятия будут на финале Лиги чемпионов?

— Список мероприятий и активностей обширный. Главное — фестиваль чемпионов, площадка с большой вместимостью, где будут проходить яркие и интересные мероприятия четыре дня. Еще есть торжественный банкет для футбольной семьи, два места сборов болельщиков клубов, место выставления гигантского макета кубка. Есть концерт, который будет проводиться накануне и сам финальный матч. Вы видите, что обширный список, мы рассчитываем на конструктивную работу по определению площадок и организации процессов максимально эффективным способом.

— Будет ли задействован «Петровский»?

— Мы можем уже заявить с уверенностью — для тренировок мы планируем использовать стадион «Петровский».

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Петербурге 28 мая.