Почеттино рассказал, сможет ли Месси сыграть против «Манчестер Сити»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии нападающего команды Лионеля Месси, который восстанавливается от ушиба колена.
«Лео снова начал тренироваться с сегодняшнего дня. Надеемся, что восстановление будет идти по плану, новые данные о его состоянии будут в воскресенье. Сможет ли он сыграть с «Манчестер Сити»? Мы надеемся на это, но нужно быть осторожными. Посмотрим, что покажет обследование в ближайшие дни», — приводит официальный сайт «ПСЖ» слова Почеттино.
Месси получил травму в матче 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1). Форвард пропустил игру 7-го тура против «Метца» (2:1) и не сыграет в 8-м туре чемпионата против «Монпелье» (25 сентября). Матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября, начало — в 22.00 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/mauricio-pochettino-l-equipe-se-bat-jusqu-au-bout-conference-de-presse-paris-saint-germain-montpellier-herault-sc-ligue-1-2021-2022
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