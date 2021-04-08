Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе оформил дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). Как сообщает пресс-служба УЕФА, француз стал первым игроком, забившим в общей сложности 5 мячей на выезде в 1/8 финала и четвертьфинале еврокубкового турнира за один сезон.

Напомним, в 1/8 финала Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу».