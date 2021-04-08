Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов
02:44
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе оформил дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). Как сообщает пресс-служба УЕФА, француз стал первым игроком, забившим в общей сложности 5 мячей на выезде в 1/8 финала и четвертьфинале еврокубкового турнира за один сезон.
Напомним, в 1/8 финала Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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