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Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов

02:44
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе оформил дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). Как сообщает пресс-служба УЕФА, француз стал первым игроком, забившим в общей сложности 5 мячей на выезде в 1/8 финала и четвертьфинале еврокубкового турнира за один сезон.

Напомним, в 1/8 финала Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу».

Бавария — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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