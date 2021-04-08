Дагба считает, что «ПСЖ» необходима концентрация в ответном матче с «Баварией»

Защитник «ПСЖ» Колин Дагба после победы над «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что команде необходимо сохранить концентрацию на ответную встречу.

«В перерыве тренер объяснил нам, что у нас не слишком хорошо получалось в первом тайме. После перерыва мы стали больше обращать внимание на построение игры в обороне, и это принесло результат. Мы стали гораздо лучше действовать у своих ворот. Мы должны сохранить концентрацию и сыграть так же, как сегодня. Придется много бегать — «Бавария» сегодня оказывала на нас огромное давление», — цитирует пресс-служба УЕФА Дагба.

Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.