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Дагба считает, что «ПСЖ» необходима концентрация в ответном матче с «Баварией»

03:08
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Защитник «ПСЖ» Колин Дагба после победы над «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что команде необходимо сохранить концентрацию на ответную встречу.

«В перерыве тренер объяснил нам, что у нас не слишком хорошо получалось в первом тайме. После перерыва мы стали больше обращать внимание на построение игры в обороне, и это принесло результат. Мы стали гораздо лучше действовать у своих ворот. Мы должны сохранить концентрацию и сыграть так же, как сегодня. Придется много бегать — «Бавария» сегодня оказывала на нас огромное давление», — цитирует пресс-служба УЕФА Дагба.

Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.

Бавария — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029488--bayern-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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