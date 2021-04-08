Груич отметил, что «Порту» сложно смириться с поражением от «Челси»

Полузащитник «Порту» Марко Груич поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2).

«Нам сложно смириться с таким результатом, потому что еще в первом тайме мы нанесли восемь ударов по воротам, а соперник — только один, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 8 апреля. — Мы показали, что у нас хорошая команда, и в ответном матче попробуем добиться нужного результата. «Порту» уже показал, что в Лиге чемпионов возможно все при условии правильного настроя и подготовки.

Ответная игра состоится 13 апреля.