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Груич отметил, что «Порту» сложно смириться с поражением от «Челси»

02:06
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Полузащитник «Порту» Марко Груич поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2).

«Нам сложно смириться с таким результатом, потому что еще в первом тайме мы нанесли восемь ударов по воротам, а соперник — только один, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 8 апреля. —  Мы показали, что у нас хорошая команда, и в ответном матче попробуем добиться нужного результата. «Порту» уже показал, что в Лиге чемпионов возможно все при условии правильного настроя и подготовки.

Ответная игра состоится 13 апреля.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029487--porto-vs-chelsea/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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