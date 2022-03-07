Мбаппе получил повреждение на тренировке «ПСЖ». Его участие в матче с «Реалом» под вопросом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил повреждение на тренировке в понедельник. Он неудачно столкнулся с одним из одноклубников и был вынужден покинуть поле, сообщает RMC Sport.

Тяжесть, а также характер повреждения 23-летнего француза пока неизвестны. Но теперь его участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» находится под вопросом.

Напомним, что первая игра между «Реалом» и «ПСЖ» прошла в Париже и завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Ответная встреча состоится в Мадриде 9 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.