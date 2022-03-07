Кроос может успеть восстановиться к ответному матчу между «Реалом» и «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может успеть восстановиться к ответному матчу с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Футболист не тренируется в общей группе, но уже занимается по индивидуальной программе.

Напомним, что первая игра между «Реалом» и «ПСЖ» прошла в Париже и завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Ответная встреча состоится в Мадриде 9 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.