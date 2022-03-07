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Сегодня, 16:44

Кроос может успеть восстановиться к ответному матчу между «Реалом» и «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может успеть восстановиться к ответному матчу с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Футболист не тренируется в общей группе, но уже занимается по индивидуальной программе.

Напомним, что первая игра между «Реалом» и «ПСЖ» прошла в Париже и завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Ответная встреча состоится в Мадриде 9 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Тони Кроос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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