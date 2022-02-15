Яйссле: «Бавария» возможно, лучшая команда мира на данный момент, и «Зальцбург» явный аутсайдер»

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы знаем, что сыграем против, возможно, лучшей команды мира на данный момент, и мы явные аутсайдеры. Тем не менее мы хотим быть смелыми, хотим показать свой игровой стиль на поле. Будет сложно, но мы постараемся, — цитирует тренера сайт УЕФА. — Команда уже сотворила историю, выйдя в 1/8 финала. Парни завтра должны выйти на поле с уверенностью в себе — это чувство было добыто с большим трудом».

Первый матч 1/8 финала ЛЧ между командами пройдет 16 февраля 2022 года в Зальцбурге на «Ред Булл Арене». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене.