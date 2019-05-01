Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт после победы над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что команда в отличной ситуации, так как выиграла на выезде. По его словам, получилась настоящая мужская битва.

- Это только первый матч, но ситуация отличная, - цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта. - Мы забили важный гол на выезде. Жаль, что в концовке попали в штангу, ведь 2:0 было бы еще более хорошим результатом.

Ровно так же мы играли в гостях против "Баварии", "Реала" и "Ювентуса". Знали, что "Тоттенхэм" - очень хорошая команда. Они забрасывали мяч на Льоренте, и это мешало нам прессинговать. Получилась настоящая мужская битва, но победа все-таки осталась за нами.