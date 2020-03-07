Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Матч между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» может быть перенесен

12:17
Теги:

УЕФА может принять решение о переносе матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией», сообщает L'Equipe. По данным источника, рассматривается возможность переноса игры на неделю — с 11 марта на 17-е или 18-е. Встреча должна пройти в Париже, но во Франции уже начались отмены и переносы спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. В частности, был перенесен матч чемпионата страны между «Страсбуром» и «ПСЖ». Власти Франции готовятся к усилению ограничительных мер в связи с эпидемией.

Предполагается также, что УЕФА может перенести игру из Парижа в другой регион или страну, где коронавирус не так распространен.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир