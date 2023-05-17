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Мартинес: «Сила «Интера» — в команде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы великолепно проделали свою работу в обоих матчах. Сила — в команде. У меня очень похоже было на чемпионате мира: когда все сплочены, получается отыграть в важных матчах на максимуме возможностей. Каждый раз, как выхожу на поле, изо всех сил стремлюсь помогать партнерам по команде. Мы осознавали: у нас есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов, — и свою задачу мы выполнили», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.

16&nbsp;мая. &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Лаутаро Мартинес и&nbsp;Ромелу Лукаку. Милан — черно-синий! Спустя 13 лет «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037799--inter-vs-milan/
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Лаутаро Мартинес
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