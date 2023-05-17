Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:20

Милан — черно-синий! Спустя 13 лет «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
16 мая. «Интер» — «Милан» — 1:0. Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
Фото Reuters
И второе дерби на «Сан-Сиро» завершилось в пользу неррадзури — на этот раз со счетом 1:0.
Лига чемпионов. 1/2 финала
16 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Милан

Ожидания от первого миланского полуфинала оказались гораздо выше реальности. Подтвердивший свою кубковую репутацию «Интер» и его болельщики с этим, конечно, не согласятся, но «Милан» точно предстал бледной тенью самого себя. Причем ужасной для красно-черных получилась вся та неделя, которая завершилась выездным поражением в серии А от сражающейся за выживание «Специи» (0:2). После этого вся команда во главе с главным тренером Стефано Пиоли отправилась к гостевому сектору — посмотреть в глаза разочарованным тиффози.

&laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;. «Интер» во второй раз победил «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча

Те, впрочем, обещали оставаться с россонери до конца и поддержали их, побывав на днях на базе в Миланелло. В общем, фанаты старались добавить позитива, который стал появляться после возвращения к тренировкам Рафаэла Леау. Если выбывшего после операции на колене на полгода Беннасера заменить реально (пусть и с оговорками), то разрывавший в четвертьфинале оборону «Наполи» португальский форвард — единственный и неповторимый.

Пиоли, вроде бы находящийся под угрозой увольнения, даже приободрился. Заявил, что «Милан» готовится выйти в финал, хотя в это никто не верит. И, конечно, попытался собрать что-то интересное из имеющегося набора футболистов. Кроме Леау в старте ожидаемо оказался умеющий придумать что-то нестандартное Жуниор Мессиас, а сюрпризом стала замена опытного Кьера на 21-летнего Тиава.

Коллега из «Интера» Симоне Индзаги, естественно, ничего менять не стал, но провел психологическую атаку. Вспомнил, что первый матч мог завершиться со счетом 3:0, если бы за фол Крунича на Бастони назначили пенальти. А еще со ссылкой на внимательных друзей заметил, что в составе оппонента — четыре французских легионера, а судить будет их соотечественник Клеман Тюрпен.

Тема, само собой, виделась притянутой за уши, только арбитр дал повод вспомнить о ней уже в самом дебюте. Тюрпен посчитал, что вице-чемпион мира Эрнандес не фолил на Барелле, хотя тот какое-то время провел на газоне, держась за ногу. За это время Тонали с висевшим у него на плечах Мхитаряном дотащил мяч до линии поля и выкатил мяч набегавшему в центр штрафной Диасу. Получился почти 11-метровый — правда, исполненный бездарно, когда бьющий не смотрит на уже заваливающегося в угол вратаря.

Впрочем, критикуя Диаса, нельзя не отметить, как классно прочитал его намерения кипер Онана. Да еще и в тот момент, когда ход миланского противостояния мог развернуться в красно-черную сторону. Вот она — цена эпизода, способного и спровоцировать скандал, и резко поднять градус игры. Не случилось ни того, ни другого — а следующий шанс возник после того, как вдохновение посетило Леау. Лидер россонери просто смял Дармиана, легко ушел от Ачерби, но не сделал главного — не попал в дальний угол.

«Интер» же, особо не форсируя события, практически сразу после этого промаха мог все закончить. Нестареющий Джеко получил возможность открыть счет во втором дерби подряд: подрезка у боснийца получилась коварной, однако Меньян включил режим спасателя интриги. Вроде бы у «Милана» оставался еще целый тайм — но по большому счету, кардинально поменять характер матча заменами Пиоли не мог. В этом плане он изначально уступал Индзаги. Это у «Интера» вынужденная перестановка — травмировавшегося перед перерывом Мхитаряна на Брозовича — не приводит к потере качества. А еще Симоне может позволить себе держать в резерве Лукаку и Гозенса, которые в итоге и организовали при содействии Бареллы снявший все вопросы гол Лаутаро Мартинеса.

К решающему отрезку сезона нерадзурри подошли в роскошной форме, а восемь побед подряд дали колоссальный заряд уверенности в своих силах. Тем более, это не какая-то банальная серия, а отрезок, когда помимо «Милана» побеждены «Ювентус», «Лацио» и «Рома». Вся итальянская элита за исключением «Наполи» — с ним «Интер» встретится в воскресенье.

Да, Лига чемпионов — особая история. В финале команда Индзаги выглядит на фоне пары «Манчестер Сити» — «Реал» явным аутсайдером. Только и в 2010-м большинство тоже ставило на «Баварию», а шампанское пили в черно-синей части Милана. Нынешнее поколение «Интера» ведь также имеет право на мечту?

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Лаутаро Мартинес
7
12
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/2 финала: шаг до финала в Стамбуле
Родригу — об ответном матче с «Сити»: «Готов к тому, что будет»
Модрич: «Конечно, я думаю о шестом кубке Лиги чемпионов»
Анчелотти: «Для «Реала» Лига чемпионов всегда была и будет особенным турниром»
Мальдини: «Сегодня «Милан» сыграл лучше, но первый матч был проигран»
Калабрия: «Никто не ждал «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов»
Чалханоглу: «Интер» заслуженно победил и вышел в финал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

12 миллионов евро для «Интера» и возвращение Леау. Взгляд из Милана перед ответным миланским дерби в ЛЧ
Новости
RSS RSS
Все новости