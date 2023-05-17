Милан — черно-синий! Спустя 13 лет «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов

И второе дерби на «Сан-Сиро» завершилось в пользу неррадзури — на этот раз со счетом 1:0.

Ожидания от первого миланского полуфинала оказались гораздо выше реальности. Подтвердивший свою кубковую репутацию «Интер» и его болельщики с этим, конечно, не согласятся, но «Милан» точно предстал бледной тенью самого себя. Причем ужасной для красно-черных получилась вся та неделя, которая завершилась выездным поражением в серии А от сражающейся за выживание «Специи» (0:2). После этого вся команда во главе с главным тренером Стефано Пиоли отправилась к гостевому сектору — посмотреть в глаза разочарованным тиффози.

Те, впрочем, обещали оставаться с россонери до конца и поддержали их, побывав на днях на базе в Миланелло. В общем, фанаты старались добавить позитива, который стал появляться после возвращения к тренировкам Рафаэла Леау. Если выбывшего после операции на колене на полгода Беннасера заменить реально (пусть и с оговорками), то разрывавший в четвертьфинале оборону «Наполи» португальский форвард — единственный и неповторимый.

Пиоли, вроде бы находящийся под угрозой увольнения, даже приободрился. Заявил, что «Милан» готовится выйти в финал, хотя в это никто не верит. И, конечно, попытался собрать что-то интересное из имеющегося набора футболистов. Кроме Леау в старте ожидаемо оказался умеющий придумать что-то нестандартное Жуниор Мессиас, а сюрпризом стала замена опытного Кьера на 21-летнего Тиава.

Коллега из «Интера» Симоне Индзаги, естественно, ничего менять не стал, но провел психологическую атаку. Вспомнил, что первый матч мог завершиться со счетом 3:0, если бы за фол Крунича на Бастони назначили пенальти. А еще со ссылкой на внимательных друзей заметил, что в составе оппонента — четыре французских легионера, а судить будет их соотечественник Клеман Тюрпен.

Тема, само собой, виделась притянутой за уши, только арбитр дал повод вспомнить о ней уже в самом дебюте. Тюрпен посчитал, что вице-чемпион мира Эрнандес не фолил на Барелле, хотя тот какое-то время провел на газоне, держась за ногу. За это время Тонали с висевшим у него на плечах Мхитаряном дотащил мяч до линии поля и выкатил мяч набегавшему в центр штрафной Диасу. Получился почти 11-метровый — правда, исполненный бездарно, когда бьющий не смотрит на уже заваливающегося в угол вратаря.

Впрочем, критикуя Диаса, нельзя не отметить, как классно прочитал его намерения кипер Онана. Да еще и в тот момент, когда ход миланского противостояния мог развернуться в красно-черную сторону. Вот она — цена эпизода, способного и спровоцировать скандал, и резко поднять градус игры. Не случилось ни того, ни другого — а следующий шанс возник после того, как вдохновение посетило Леау. Лидер россонери просто смял Дармиана, легко ушел от Ачерби, но не сделал главного — не попал в дальний угол.

«Интер» же, особо не форсируя события, практически сразу после этого промаха мог все закончить. Нестареющий Джеко получил возможность открыть счет во втором дерби подряд: подрезка у боснийца получилась коварной, однако Меньян включил режим спасателя интриги. Вроде бы у «Милана» оставался еще целый тайм — но по большому счету, кардинально поменять характер матча заменами Пиоли не мог. В этом плане он изначально уступал Индзаги. Это у «Интера» вынужденная перестановка — травмировавшегося перед перерывом Мхитаряна на Брозовича — не приводит к потере качества. А еще Симоне может позволить себе держать в резерве Лукаку и Гозенса, которые в итоге и организовали при содействии Бареллы снявший все вопросы гол Лаутаро Мартинеса.

К решающему отрезку сезона нерадзурри подошли в роскошной форме, а восемь побед подряд дали колоссальный заряд уверенности в своих силах. Тем более, это не какая-то банальная серия, а отрезок, когда помимо «Милана» побеждены «Ювентус», «Лацио» и «Рома». Вся итальянская элита за исключением «Наполи» — с ним «Интер» встретится в воскресенье.

Да, Лига чемпионов — особая история. В финале команда Индзаги выглядит на фоне пары «Манчестер Сити» — «Реал» явным аутсайдером. Только и в 2010-м большинство тоже ставило на «Баварию», а шампанское пили в черно-синей части Милана. Нынешнее поколение «Интера» ведь также имеет право на мечту?