«Интер» в 6-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов и впервые с 2010-го

«Интер» обыграл «Милан» по сумме двух матчей со счетом 3:0 в полуфинале Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» в шестой раз в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов. Из них четыре раза команда была в финале тогда еще Кубка европейских чемпионов (в 1992 году реорганизован в Лигу чемпионов).

Команда побеждала в трех финалах — 1964-м, 1965-м и 2010-м.

В финале этого розыгрыша ЛЧ «Интер» сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» — «Реал» (1:1 после первого матча).