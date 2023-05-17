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«Интер» в 6-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов и впервые с 2010-го

Руслан Минаев
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«Интер» обыграл «Милан» по сумме двух матчей со счетом 3:0 в полуфинале Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» в шестой раз в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов. Из них четыре раза команда была в финале тогда еще Кубка европейских чемпионов (в 1992 году реорганизован в Лигу чемпионов).

Команда побеждала в трех финалах — 1964-м, 1965-м и 2010-м.

В финале этого розыгрыша ЛЧ «Интер» сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» — «Реал» (1:1 после первого матча).

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