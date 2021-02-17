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Маркиньюс остался доволен победой над «Барселоной»

04:14
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Капитан «ПСЖ» Маркиньюс после победы над «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что удача была на стороне парижан.

«Удачный вечер, первая игра с хорошим результатом, который мы привозим домой. Продолжаем, парни», — написал Маркиньюс в Twitter.

Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.

Барселона — ПСЖ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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