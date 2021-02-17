Маркиньюс остался доволен победой над «Барселоной»

Капитан «ПСЖ» Маркиньюс после победы над «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что удача была на стороне парижан.

«Удачный вечер, первая игра с хорошим результатом, который мы привозим домой. Продолжаем, парни», — написал Маркиньюс в Twitter.

Soir?e r?ussie, premier match avec un bon r?sultat qu'on ram?ne ? la maison. On continue les mecs... ??? #AllezPSG pic.twitter.com/9wh9vfqjaD — Marcos Ao?s Corr?a (@marquinhos_m5) February 16, 2021

Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.