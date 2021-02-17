Маркиньюс остался доволен победой над «Барселоной»
04:14
Капитан «ПСЖ» Маркиньюс после победы над «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что удача была на стороне парижан.
«Удачный вечер, первая игра с хорошим результатом, который мы привозим домой. Продолжаем, парни», — написал Маркиньюс в Twitter.
Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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