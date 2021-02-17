Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Пике повздорил с Гризманном во время матча с «ПСЖ»

03:57
Теги:

«Барселона» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4). Как сообщает Sport.ex, во втором тайме между игроками каталонцев Жераром Пике и Антуаном Гризманном произошел конфликт. Игроки обменялись оскорблениями.

Пике: «Мы слишком расслбалены, черт возьми! Давай соберись».

Гризманн: «Тише, спокойно, хватит кричать».

Пике: «Это бесит!»

Гризманн: «Скажи это своей матери».

Пике: «Нет, ты бесишь свою мать».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3079
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир