Пике повздорил с Гризманном во время матча с «ПСЖ»

«Барселона» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4). Как сообщает Sport.ex, во втором тайме между игроками каталонцев Жераром Пике и Антуаном Гризманном произошел конфликт. Игроки обменялись оскорблениями.

Пике: «Мы слишком расслбалены, черт возьми! Давай соберись».

Гризманн: «Тише, спокойно, хватит кричать».

Пике: «Это бесит!»

Гризманн: «Скажи это своей матери».

Пике: «Нет, ты бесишь свою мать».