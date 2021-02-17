Маурисио Покеттино: «ПСЖ» не стоит витать в облаках»
04:45
Главный тренер «ПСЖ» Мауриcио Покеттино после победы над "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Кильяна Мбаппе. Француз в этой встрече оформил хет-трик.
«Нет сомнений в том, что Килиан — один из лучших игроков в мире, несмотря на свой возраст. Он уже сделал много потрясающих вещей. Но нам не стоит витать в облаках», — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.
Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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