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Маурисио Покеттино: «ПСЖ» не стоит витать в облаках»

04:45
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Главный тренер «ПСЖ» Мауриcио Покеттино после победы над "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Кильяна Мбаппе. Француз в этой встрече оформил хет-трик.

«Нет сомнений в том, что Килиан — один из лучших игроков в мире, несмотря на свой возраст. Он уже сделал много потрясающих вещей. Но нам не стоит витать в облаках», — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.

Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.

Барселона — ПСЖ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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