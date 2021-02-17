Маурисио Покеттино: «ПСЖ» не стоит витать в облаках»

Главный тренер «ПСЖ» Мауриcио Покеттино после победы над "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Кильяна Мбаппе. Француз в этой встрече оформил хет-трик.

«Нет сомнений в том, что Килиан — один из лучших игроков в мире, несмотря на свой возраст. Он уже сделал много потрясающих вещей. Но нам не стоит витать в облаках», — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.

Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.