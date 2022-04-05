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Сегодня, 23:10

Мане вышел на второе место в списке бомбардиров «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
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Садьо Мане.
Фото Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отметился голом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Как сообщает William Hill, гол в ворота лиссабонского клуба стал для 29-летнего сенегальца 22-м за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов.

Таким образом, он опередил бывшего полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда (21 гол) и вышел на второе место в списке бомбардиров клуба в этом турнире. На первом месте с 33 голами — форвард Мохамед Салах.

Источник: https://twitter.com/WilliamHill/status/1511428174952947712
Садио Мане
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ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
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