«ПСЖ» благодаря дублю Неймара обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «ПСЖ» в пятом туре Лиги чемпионов (1:3). В первом тайме команды обменялись голами — Неймар и Рэшфорд забили. После перерыва Маркиньюс вывел парижан вперед, а на последних минутах бразильский нападающий оформил дубль.

Английская команда лидирует в таблице группы H, а парижская — идет второй. Обе имеют по 9 очков.

Лига чемпионов

Группа H

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:3 (1:1)

Голы: Неймар, 6 (0:1). Рэшфорд, 32 (1:1). Маркиньюс, 69 (1:2). Неймар, 90+1 (1:3).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака (Игало, 90), Линделеф, Магуайр, Алекс Теллес, Рэшфорд (Погба, 74), Мактоминэй, Фред, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Гринвуд, 79), Кавани (ван де Бек, 79).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Керер, 79), Маркиньюс, Диалло (Гей, 90), Кимпембе, Данилу Перейра, Верратти (Рафинья, 79), Паредес (Эррера, 65), Неймар, Кин (Баккер, 64), Мбаппе.

Предупреждения: Фред, 23. Паредес, 38. Верратти, 59.

Удаление: Фред, 70.

Судья: Орсато (Италия).

2 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».