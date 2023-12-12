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Сегодня, 22:10

«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» представили стартовые составы на матч заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Шоу, Магуайр, Далот, Амрабат, Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Антони, Хойлунд.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Дейвис, Мазрауи, Мин Джэ, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн.

Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Харри Магуайр, Харри Кейн и&nbsp;Хвича Кварацхелия. ПСВ принимает «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» против «Баварии»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Группа A
12 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Бавария
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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