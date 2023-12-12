«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» представили стартовые составы на матч заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Шоу, Магуайр, Далот, Амрабат, Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Антони, Хойлунд.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Дейвис, Мазрауи, Мин Джэ, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн.

Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 по московскому времени.