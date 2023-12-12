«Селтик» встретится с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 13 декабря. Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями противостояния «Селтик» — «Фейеноорд» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru.

В группе Е шотландский клуб набрал 1 очко и занимает последнее место. Голландцы находятся на 3-й строчке, в их активе — 6 баллов.

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