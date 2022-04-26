Коклен: «Вильярреал» едет в Ливерпуль не для того, чтобы посмотреть на «Энфилд». Мы хотим попасть в финал Лиги чемпионов»

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен поделился ожиданиями от игры против «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Сейчас «Ливерпуль», пожалуй, лучшая команда в плане прессинга. Я не вижу слабых сторон у этого соперника. «Ливерпуль» отлично атакует, плюс за место в защите конкурируют Жоэль Матип и Ибраима Конате. Вообще, защитники у мерсисайдцев — как форварды.

У «Ливерпуля» два футболиста, способных претендовать на «Золотой мяч» — Салах и Мане. Этот клуб зимой подписал Луиса Диаса, который показывает себя так, словно выступает за команду уже много лет. Тем не менее мы мечтаем попасть в финал Лиги чемпионов. Мы знаем, что будет тяжело, но вся команда и весь город в предвкушении этой борьбы. Будет сложно, но у нас есть уверенность в своих силах. Мы уже выбили «Баварию» и «Ювентус». Мы едем в Ливерпуль не просто для того, чтобы посмотреть на «Энфилд». Мы готовы конкурировать с лучшими», — приводит The Guardian слова Коклена.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет в Ливерпуле завтра, 27 апреля (начало — в 22.00 мск). Ответная игра запланирована на 3 мая в Вильярреале и также начнется в 22.00 по московскому времени.