«Манчестер Сити» победил «Реал» благодаря ошибкам Варана и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала команда Хосепа Гвардьолы обыграла «Реал» — 2:1. Голами у англичан отметились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. В обоих случаях грубые ошибки допускал защитник мадридцев Рафаэль Варан. Игру из-за дисквалификации пропускал капитан и основной футболист обороны «Реала» Серхио Рамос. Единственный мяч в составе его команды провел Карим Бензема.

В первой игре «Ман Сити» победил с таким же счетом и пробился в четвертьфинал. Его соперником станет «Лион», который уступил в параллельном матче «Ювентусу» (1:2), но прошел дальше благодаря голу на выезде (первая игра — 1:0).

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов пройдут в формате «Финала восьми»: из одного матча на нейтральном поле в Лиссабоне. Из-за пандемии коронавируса игры состоятся при пустых трибунах.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Испания) — 2:1 (1:1)

Голы: Стерлинг, 9 (1:0). Бензема, 28 (1:1). Габриэл Жезус, 68 (2:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Ляпорт, Жоау Канселу, Де Брейне, Гюндоган, Р.Эрнандес (Отаменди, 89), Фоуден (Бернарду Силва, 67), Габриэл Жезус, Стерлинг (Сильва, 81).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Варан, Эдер Милитау, Менди, Каземиру, Кроос, Модрич (Вальверде, 83), Родригу (Асенсио, 61), Бензема, Азар (Йович, 83).

Предупреждение: Модрич, 80.

Судья: Брих (Германия).

7 августа. Манчестер. Стадион «Этихад».

Первый матч — 2:1