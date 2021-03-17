«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» при судействе Карасева

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Голы забили Кевин де Брейне на 12-й минуте и Илкай Гюндоган на 18-й.

Встречу судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Первая игра завершилась с таким же счетом, таким образом, «Ман Сити» пробился в четвертьфинал.

Ранее в 1/4 финала пробились «Ливерпуль», «Порту», «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия», а в параллельно игре «Реал» выбил из турнира «Аталанту».

Жеребьевка 1/4 финала состоится 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» М (Германия) — 2:0 (2:0)

Голы: Де Брейне, 12 (1:0). Гюндоган, 18 (2:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу (Зинченко, 64), Рубен Диаш (Ляпорт, 70), Гюндоган (Стерлинг, 70), Де Брейне, Эрнандес (Фернандинью, 63), Фоуден, Махрез, Бернарду Силва (Агуэро, 75).

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Вендт, 88), Бенсебаини (Янчке, 88), Лайнер, Штиндль (Траоре, 80), Хофманн, Закария, Нойхаус, Эмболо (Вольф, 65), Тюрам (Плеа, 65).

Предупреждения: Жоау Канселу, 55. Лайнер, 61. Фернандинью, 82.

Судья: Карасев (Россия).

16 марта. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».