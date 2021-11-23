Нагельсманн считает победу над киевским «Динамо» заслуженной

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о победе над киевским «Динамо» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Учитывая обстоятельства, кадровую ситуацию и тот факт, что Люка Эрнандес также был заменен из-за травмы, я думаю, это была заслуженная победа, — приводит слова тренера Twitter Bayern & Germany. — У нас были ситуации, когда нам не хватало последнего паса, нам не повезло с пропущенным голом. В целом все было хорошо» .

Также Нагельсманн сказал, что было много ситуаций, в которых команда могла пропустить.

«У Киева было шесть или семь переходных ситуаций, в которых мы могли бы лучше защищаться. Мы должны действовать лучше. Нам еще предстоит пройти долгий путь, и, в конце концов, мы должны быть стабильнее, потому что было слишком много ситуаций, в которых соперник мог забить», — добавил он.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице группы Е (15 очков) и еще в прошлом туре обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.