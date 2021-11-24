Нападающий «Зенита» Малком после ничьей с «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов считает, что его команда во втором тайме сыграла лучше. Также он похвалил игру соперника.

— Мы знали, что это будет очень сложная игра, особенно с учетом того, что болельщики поддерживали их с первых секунд, — цитирует пресс-служба клуба Малкома. — Думаю, после перерыва мы сделали выводы и сыграли лучше, смогли забить гол — и вышли в плей-офф Лиги Европы.

— В этом матче было два пенальти, постоянно в игру вмешивался ВАР, много затяжек времени. Сложно ли было в таких условиях показать лучший футбол?

— Нет, мы тоже были готовы к войне. Два пенальти, один из которых мы реализовали — да, Артем своим шансом не воспользовался, но он всегда очень помогает команде своими голами. Ему надо сейчас не опускать голову и продолжать работать, потому что он — прирожденный бомбардир, и мы знаем, что нуждаемся в нем. И я уверен, что он забьет еще множество мячей за «Зенит» и поможет нам в будущем.

— Можно ли сказать, что «Мальме» удивил «Зенит», и была ли какая-то недооценка со стороны сине-бело-голубых?

— «Мальме» — это хорошая команда, как и все участники Лиги чемпионов, победители своих национальных лиг. Думаю, хозяева провели добротный матч, но нам в первом тайме не хватило совсем чуть-чуть, чтобы открыть счет, потому что моментов у нас было много. Второй тайм мы провели лучше и едва не одержали победу, почти набрали три очка.