Махрез признался, что «Манчестер Сити» не собирался играть на контратаках против «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что плана играть на контратаках не было.

«Очень хорошая игра. Мы снова не смогли нормально ее начать: хорошего первого тайма в нашем исполнении не было, — но мы забили и почувствовали себя комфортнее. Вторую половину отыграли хорошо и могли забить больше. А после предъявления красной карточки стало спокойнее. Не могу сказать, что именно таким был план на игру — контратаковать. Но соперник наступал, и два наши гола родились именно на контрвыпадах. В субботу нас ждет следующий матч, и нам нужна победа, чтобы оформить чемпионство. И тогда уже сосредоточимся на подготовке к финалу Лиги чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Махреза.