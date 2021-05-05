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Махрез признался, что «Манчестер Сити» не собирался играть на контратаках против «ПСЖ»

02:56

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что плана играть на контратаках не было.

«Очень хорошая игра. Мы снова не смогли нормально ее начать: хорошего первого тайма в нашем исполнении не было, — но мы забили и почувствовали себя комфортнее. Вторую половину отыграли хорошо и могли забить больше. А после предъявления красной карточки стало спокойнее. Не могу сказать, что именно таким был план на игру — контратаковать. Но соперник наступал, и два наши гола родились именно на контрвыпадах. В субботу нас ждет следующий матч, и нам нужна победа, чтобы оформить чемпионство. И тогда уже сосредоточимся на подготовке к финалу Лиги чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Махреза.

Манчестер Сити — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры