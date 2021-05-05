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Фердинанд назвал, за счет чего «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ»

02:37
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Победитель Лиги чемпионов Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов за счет характера. Команда Хосепа Гвардьолы во вторник, 4 мая, выиграла — 2:0.

«Суть — в характере и личностных качествах. Перед игрой Пеп говорил об этом. Он хотел видеть это в игре своей команды, верить в себя и играть в свойственный самим себе футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Манчестер Сити — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры