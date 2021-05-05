Фердинанд назвал, за счет чего «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ»
02:37
Победитель Лиги чемпионов Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов за счет характера. Команда Хосепа Гвардьолы во вторник, 4 мая, выиграла — 2:0.
«Суть — в характере и личностных качествах. Перед игрой Пеп говорил об этом. Он хотел видеть это в игре своей команды, верить в себя и играть в свойственный самим себе футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/
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