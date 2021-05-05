Фердинанд назвал, за счет чего «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ»

Победитель Лиги чемпионов Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов за счет характера. Команда Хосепа Гвардьолы во вторник, 4 мая, выиграла — 2:0.

«Суть — в характере и личностных качествах. Перед игрой Пеп говорил об этом. Он хотел видеть это в игре своей команды, верить в себя и играть в свойственный самим себе футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.