Махрез назвал поражение от «Лиона» в ЛЧ самым большим разочарованием в карьере
Форвард «Манчестер Сити» Рияд Махрез поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«В прошлом сезоне мы все остались очень разочарованы. Проблема была в том, что после поражения мы сразу отправились в отпуск, когда надо было думать уже исключительно о новом сезоне и переключиться. Перед этим нам надо было продолжать борьбу за чемпионский титул, но прошлый сезон... Поражение от «Лиона» стало самым большим разочарованием в моей карьере. В текущем розыгрыше это помогло — мы очень хотели пробиться дальше.
Мальчишкой ты мечтаешь играть на таких стадиях, полуфиналы, финалы... Теперь мы здесь. Необходимо сыграть достойно, как мы делаем это в премьер-лиге или Кубке лиги, как против «Астон Виллы». Надо играть так же. Все понятно, но полуфинал — это не конечная цель. Мы должны доказать, что заслуживаем места в финале. Постараемся это сделать", — цитирует Махреза официальный сайт УЕФА.
Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 28 апреля. Начало — в 22.00 мск.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю