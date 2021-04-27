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Неймар рассказал о настрое «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»

17:50
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Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мы обыграли «Баварию» и сделаем все возможное, чтобы пройти «Манчестер Сити». Я чувствую себя хорошо физически и психологически. Сделаю все, на что способен как профессионал, чтобы мы одержали победу.

Мы играем лучше и лучше. В прошлом году мы уступили в финале, в этом сделаем все, чтобы выиграть трофей. Мы кропотливо работаем в этом направлении. В начале сезона я сказал, что моя главная цель — это Лига чемпионов. Мы действительно хотим выиграть этот турнир. В прошлом году уступили в финале. В этом сезоне мы очень прибавили и продолжаем прогрессировать.

Это будет тяжелый матч. «Сити» — прекрасный соперник. Это будут тяжелые игры, как были и до этого, но мы снова постараемся показать свой лучший футбол. Я чувствую себя великолепно, я счастлив и сделаю все, чтобы помочь команде выйти в финал», — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 28 апреля. Начало — в 22.00 мск.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры