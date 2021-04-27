Неймар рассказал о настрое «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»
Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Мы обыграли «Баварию» и сделаем все возможное, чтобы пройти «Манчестер Сити». Я чувствую себя хорошо физически и психологически. Сделаю все, на что способен как профессионал, чтобы мы одержали победу.
Мы играем лучше и лучше. В прошлом году мы уступили в финале, в этом сделаем все, чтобы выиграть трофей. Мы кропотливо работаем в этом направлении. В начале сезона я сказал, что моя главная цель — это Лига чемпионов. Мы действительно хотим выиграть этот турнир. В прошлом году уступили в финале. В этом сезоне мы очень прибавили и продолжаем прогрессировать.
Это будет тяжелый матч. «Сити» — прекрасный соперник. Это будут тяжелые игры, как были и до этого, но мы снова постараемся показать свой лучший футбол. Я чувствую себя великолепно, я счастлив и сделаю все, чтобы помочь команде выйти в финал», — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.
Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 28 апреля. Начало — в 22.00 мск.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/
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