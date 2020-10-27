Главный тренер дортмундской «Боруссии» оценил Дзюбу перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр оценил сильные стороны «Зенита» в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 28 октября.

— Господин Фавр, какова кадровая ситуация? Есть ли травмированные? Кто сыграет в воротах? Например, Бюрке играл против «Шальке-04», а Хитц — в Риме.

— Касательно кадровой ситуации, то Шмельцер и Загаду травмированы. Все остальные в строю. Что касается вратаря, то скажу следующее: Бюрки больше не травмирован, он здоров, — приводит слова Фавра пресс-служба «Зенита».

— Значит Бюрки сыграет завтра в воротах?

— Не хочу говорить о составе. Не знаю, какие игроки выйдут у «Зенита», поэтому не хочу раскрывать карты. Поймите меня правильно.

— Вы наверняка не можете раскрыть карты с точки зрения тактической схемы?

— Да, мы можем играть в нескольких тактических схемах — 3-4-3, 3-4-2-1, 4-3-3. Мы их все отрабатывали на тренировках. Что касается ближайшей встречи, то увидите завтра.

— В «Зените» играет габаритный нападающий Дзюба. Как его можно нейтрализовать и насколько он опасен?

— «Зенит» — опасная команда. Дзюба — серьезный нападающий, очень высокий и габаритный. И он очень юркий перед воротами соперника. Опасны и другие футболисты «Зенита» — центральные полузащитники очень быстрые, забегают в штрафную площадку соперника и создают таким образом моменты.

— Марко Ройс играл в Риме, с «Шальке-04» вышел на замену. Как оцените его физическую готовность после травмы?

— Главное, что Ройс постепенно возвращается в строй. Несколько месяцев он восстанавливался после серьезной травмы. Нужно осторожно обходиться с его здоровьем, его нельзя перегружать. Всем известно, что после длительной паузы игрокам нужно время.

— Как вы принимаете решение о ротации? Подбираете игроков под соперника или смотрите, кто устал меньше всего?

— Мы анализируем соперника и смотрим на нагрузку наших футболистов. Рассматриваем сразу много аспектов — играл ли футболист два-три дня назад, какова его физическая готовность и так далее. Ротируем состав не просто так, все имеет причину.

— Малком и Азмун, скорее всего, не сыграют завтра. Хорошая новость для вашей обороны?

— Наблюдал за матчами «Зенита». Это два хороших футболиста, но у «Зенита» есть и другие исполнители высокого уровня. Мне импонирует эта команда, мне нравится, как она играет. И у «Зенита» очень длинная скамейка.

В текущем сезоне 32-летний Дзюба провел 13 матчей за сине-бело-голубых, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.