«Локомотив» заработал 2,7 миллиона евро благодаря победе над «Байером»

Победа над «Байером» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов принесла «Локомотиву» 2,7 миллиона евро. Такие призовые положены на данной стадии турнира за каждый выигрыш.



Московская команда обыграла «Байер» со счетом 2:1. Встреча состоялась в среду в Леверкузене.

Во вторник в Лиге чемпионов стартовал другой российский клуб — «Зенит». Он на выезде сыграл вничью с «Лионом» (1:1). Этот результат принес сине-бело-голубым 0,9 миллиона евро.

Также «Локомотиву» и «Зениту» должно быть выплачено по 15,25 миллионов евро за попадание в число участников группового турнира ЛЧ.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей