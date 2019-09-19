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«Локомотив» заработал 2,7 миллиона евро благодаря победе над «Байером»

00:25
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Победа над «Байером» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов принесла «Локомотиву» 2,7 миллиона евро. Такие призовые положены на данной стадии турнира за каждый выигрыш.

Московская команда обыграла «Байер» со счетом 2:1. Встреча состоялась в среду в Леверкузене.

Во вторник в Лиге чемпионов стартовал другой российский клуб — «Зенит». Он на выезде сыграл вничью с «Лионом» (1:1). Этот результат принес сине-бело-голубым 0,9 миллиона евро.

Также «Локомотиву» и «Зениту» должно быть выплачено по 15,25 миллионов евро за попадание в число участников группового турнира ЛЧ.

Байер — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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