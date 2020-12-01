«Локомотив» — «Зальцбург»: где смотреть трансляцию матча онлайн
20:20
Во вторник, 1 декабря, состоится матч группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Зальцбург». Начало встречи — в 20.55 по московскому времени.
Следить за матчем «Локомотив» — «Зальцбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Зальцбург»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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