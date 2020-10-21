«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
«Локомотив» в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2).
В составе железнодорожников отличились нападающие Эдер и Виталий Лисакович, у хозяев голы на счету полузащитников Доминика Собослои и Златко Юнузовича.
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа А
«Зальцбург» (Австрия) — «Локомотив» (Россия) — 2:2 (1:1)
Голы: Эдер, 19 (0:1). Собослои, 45 (1:1). Юнузович, 50 (2:1). Лисакович, 75 (2:2).
«Зальцбург»: Станкович, Фалльци, Вебер, Рамалью, Ульмер, Мвепу, Камара (Окугава, 73), Юнузович (Окафор, 84), Собослои, Дака, Койта (Бериша, 53).
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов (Рыбчинский, 63), Куликов, Крыховяк, Миранчук (Зе Луиш, 69), Смолов (Камано, 63), Эдер (Лисакович, 69).
Предупреждения: Собослои, 41. Куликов, 78.
Судьи: Гезюбюйюк. Балдер, ван Зайлен (все — Голландия).
ВАР: ван Букел. Хиглер (оба — Голландия).
21 октября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».