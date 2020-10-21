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«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов

21:45
21 октября. Зальцбург. «Зальцбург» — «Локомотив». Фото Reuters
21 октября. Зальцбург. «Зальцбург» — «Локомотив». Фото Reuters
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«Локомотив» в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2).

В составе железнодорожников отличились нападающие Эдер и Виталий Лисакович, у хозяев голы на счету полузащитников Доминика Собослои и Златко Юнузовича.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа А

«Зальцбург» (Австрия) — «Локомотив» (Россия) — 2:2 (1:1)

Голы: Эдер, 19 (0:1). Собослои, 45 (1:1). Юнузович, 50 (2:1). Лисакович, 75 (2:2).

«Зальцбург»: Станкович, Фалльци, Вебер, Рамалью, Ульмер, Мвепу, Камара (Окугава, 73), Юнузович (Окафор, 84), Собослои, Дака, Койта (Бериша, 53).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов (Рыбчинский, 63), Куликов, Крыховяк, Миранчук (Зе Луиш, 69), Смолов (Камано, 63), Эдер (Лисакович, 69).

Предупреждения: Собослои, 41. Куликов, 78.

Судьи: Гезюбюйюк. Балдер, ван Зайлен (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Хиглер (оба — Голландия).

21 октября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».

Зальцбург — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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