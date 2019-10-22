«Локомотив» сыграет в зеленой форме с «Ювентусом» в ЛЧ
11:50
Сегодня, 22 октября, «Локомотив» сыграет в зеленом комплекте формы в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом», информирует пресс-служба москвичей. Встреча пройдет в Турине (Италия), начало — в 22.00 (мск).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» — «Локомотив».
Сегодня сыграем в зелёном ?#ЮвеЛоко | #ЛигаЧемпионов | #JuveFCLM | #UCL pic.twitter.com/cUIWoaRoGr— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 22, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур