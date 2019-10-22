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«Локомотив» сыграет в зеленой форме с «Ювентусом» в ЛЧ

11:50
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Сегодня, 22 октября, «Локомотив» сыграет в зеленом комплекте формы в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом», информирует пресс-служба москвичей. Встреча пройдет в Турине (Италия), начало — в 22.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» — «Локомотив».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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