«Локомотив» сыграет в зеленой форме с «Ювентусом» в ЛЧ

Сегодня, 22 октября, «Локомотив» сыграет в зеленом комплекте формы в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом», информирует пресс-служба москвичей. Встреча пройдет в Турине (Италия), начало — в 22.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» — «Локомотив».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей