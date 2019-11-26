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«Локомотив» сыграет против «Байера» в зеленом

12:43
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«Локомотив» сыграет в зеленой форме в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера», информирует официальный Twitter московского клуба.

Матч группы D начнется в 23.00 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Локомотив — Байер

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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