«Локомотив» сыграет против «Байера» в зеленом
12:43
«Локомотив» сыграет в зеленой форме в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера», информирует официальный Twitter московского клуба.
Матч группы D начнется в 23.00 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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