Стерлинг — игрок недели в Лиге чемпионов
13:15
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком прошедшей игровой недели Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА. 24-летний англичанин отметился хет-триком в матче группового турнира ЛЧ с «Аталантой» (5:1).
На звание лучшего игрока недели также претендовали: Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус») и Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»).
? Игрок недели в #ЛигаЧемпионов — Рахим Стерлинг! ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 25, 2019
? Форвард «Манчестер Сити» блеснул в домашнем матче с «Аталантой» ? pic.twitter.com/dXML6KDaKt
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