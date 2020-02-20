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Ллорис признан лучшим игроком матча «Тоттенхэм» — «Лейпциг», несмотря на поражение

01:06
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Голкипер «Тоттенхэма» Юго Ллорис признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (0:1). Как отмечает пресс-служба УЕФА, француз спас свою команду в трех из четырех верных голевых эпизодах. Единственный мяч он пропустил с пенальти.

Тоттенхэм — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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