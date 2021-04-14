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«Ливерпуль» — «Реал», 1/4 финала ЛЧ: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало

20:00
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Сегодня, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором «Ливерпуль» на своем поле примет «Реал». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

В первом матче мадридский клуб уверенно победил ливерпульцев со счетом 3:1, дубль в той встрече оформил бразильский форвард Винисиус Жуниор.

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Реал» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Реал»

Ливерпуль — Реал

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры