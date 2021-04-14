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УЕФА планирует изменить правило выездного гола в следующем сезоне

16:17
Матч Лиги чемпионов УЕФА. Фото AFP
Матч Лиги чемпионов УЕФА. Фото AFP
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УЕФА намерен со следующего сезона внести изменения в правило выездных голов в еврокубках, сообщает The Sun.

По информации СМИ, в пятницу на заседании комитета УЕФА по соревнованиям согласуют регламент, согласно которому голы на выезде будут иметь преимущество только в основное время матча.

На данный момент при равном результате в матчах плей-офф побеждает команда, забившая больше голов в гостях. Если этот показатель тоже одинаковый, то назначается дополнительное время, в котором голы команды гостей продолжали иметь двойную ценность.

В случае согласования изменений, если в дополнительное время обе команды забьют одинаковое количество мячей, для определения победителя будут назначены пенальти.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/

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