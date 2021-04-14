УЕФА планирует изменить правило выездного гола в следующем сезоне
16:17
УЕФА намерен со следующего сезона внести изменения в правило выездных голов в еврокубках, сообщает The Sun.
По информации СМИ, в пятницу на заседании комитета УЕФА по соревнованиям согласуют регламент, согласно которому голы на выезде будут иметь преимущество только в основное время матча.
На данный момент при равном результате в матчах плей-офф побеждает команда, забившая больше голов в гостях. Если этот показатель тоже одинаковый, то назначается дополнительное время, в котором голы команды гостей продолжали иметь двойную ценность.
В случае согласования изменений, если в дополнительное время обе команды забьют одинаковое количество мячей, для определения победителя будут назначены пенальти.
Дополнительная информация:
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Зачет
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3
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