УЕФА планирует изменить правило выездного гола в следующем сезоне

УЕФА намерен со следующего сезона внести изменения в правило выездных голов в еврокубках, сообщает The Sun.

По информации СМИ, в пятницу на заседании комитета УЕФА по соревнованиям согласуют регламент, согласно которому голы на выезде будут иметь преимущество только в основное время матча.

На данный момент при равном результате в матчах плей-офф побеждает команда, забившая больше голов в гостях. Если этот показатель тоже одинаковый, то назначается дополнительное время, в котором голы команды гостей продолжали иметь двойную ценность.

В случае согласования изменений, если в дополнительное время обе команды забьют одинаковое количество мячей, для определения победителя будут назначены пенальти.