«Ливерпуль» прилетел в Бельгию на матч с «Генком»

«Ливерпуль» прилетел в Бельгию на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Генком», соответствующими фотографиями клуб поделился в Twitter.

Матч «Генк» — «Ливерпуль» состоится в среду в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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