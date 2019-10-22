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«Ливерпуль» прилетел в Бельгию на матч с «Генком»

18:21
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«Ливерпуль» прилетел в Бельгию на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Генком», соответствующими фотографиями клуб поделился в Twitter.

Матч «Генк» — «Ливерпуль» состоится в среду в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Генк — Ливерпуль

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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