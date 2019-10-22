«Ливерпуль» прилетел в Бельгию на матч с «Генком»
18:21
«Ливерпуль» прилетел в Бельгию на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Генком», соответствующими фотографиями клуб поделился в Twitter.
Матч «Генк» — «Ливерпуль» состоится в среду в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Liverpool ?? Belgium pic.twitter.com/C2iYbZdu97— Liverpool FC (@LFC) October 22, 2019
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