«Ливерпуль» потребовал начать расследование беспорядков перед финалом Лиги чемпионов

«Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу беспорядков перед началом финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми столкнулись наши болельщики. Это главный матч в европейском футболе, и они не должны переживать те сцены, которые мы видели сегодня вечером. Мы запросили официальное расследование причин этого неприемлемого инцидента», — говорится в заявлении английского клуба.

Финал начался на 35 минут позже из-за беспорядков перед стадионом. Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на матч.

«Реал» благодаря голу Винисиуса обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 и в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов.