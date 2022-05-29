Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:38

«Ливерпуль» потребовал начать расследование беспорядков перед финалом Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики Ливерпуля.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу беспорядков перед началом финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми столкнулись наши болельщики. Это главный матч в европейском футболе, и они не должны переживать те сцены, которые мы видели сегодня вечером. Мы запросили официальное расследование причин этого неприемлемого инцидента», — говорится в заявлении английского клуба.

Финал начался на 35 минут позже из-за беспорядков перед стадионом. Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на матч.

«Реал» благодаря голу Винисиуса обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 и в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
2
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американца, который получил золотую медаль вместо россиянина, тоже наказали за допинг
Мадридский «Реал» - победитель Лиги чемпионов
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Колыванов — о финале Лиги чемпионов: «ДНК победителей в крови у «Реала»
Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2021/22
Дмитрий Черышев — о победе «Реала» в финале Лиги чемпионов: «Куртуа — лучший игрок этого матча!»
«Реал» — снова короли Европы! Супергерой финала — Куртуа
«Реал» в победном финале Лиги чемпионов нанес один удар в створ ворот
Александр Мостовой оценил победу «Реала» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов

Анчелотти в 4-й раз выиграл Лигу чемпионов в качестве тренера
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости