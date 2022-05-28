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Сегодня, 22:37

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» начался с более чем получасовым опозданием

Иван Шитик
Корреспондент
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Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» начался с более чем получасовым опозданием. Стартовый свисток прозвучал в 22.37 (мск), хотя изначально встреча должна была начаться в 22.00.

Начало матча пришлось переносить трижды.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, начало финала Лиги чемпионов было задержано «из-за вопросов обеспечения безопасности».

Как выяснилось, многие фанаты не смогли вовремя пройти на стадион. Также появлялась информация, что некоторые болельщики прорвались на арену без билетов. Полиция применила слезоточивый газон против фанатов, что привело только к большим волнениям.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал»: начало матча — в 22:36. Полиция использует слезоточивый газ
Лига чемпионов УЕФА
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