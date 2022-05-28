Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» начался с более чем получасовым опозданием

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» начался с более чем получасовым опозданием. Стартовый свисток прозвучал в 22.37 (мск), хотя изначально встреча должна была начаться в 22.00.

Начало матча пришлось переносить трижды.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, начало финала Лиги чемпионов было задержано «из-за вопросов обеспечения безопасности».

Как выяснилось, многие фанаты не смогли вовремя пройти на стадион. Также появлялась информация, что некоторые болельщики прорвались на арену без билетов. Полиция применила слезоточивый газон против фанатов, что привело только к большим волнениям.