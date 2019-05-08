"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов-2018/19, несмотря на поражение от "Барселоны" в первой игре со счетом 0:3. В ответном матче команда Юргена Клоппа разгромила соперника 4:0.

Это первый подобный случай в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Ранее это происходило только в ее предшественнике - Кубке чемпионов.

В сезоне1970/71 "Панатинаикос" сперва уступил "Црвене Звезде" на выезде 1:4, а затем выиграл дома 3:0.

В сезоне-1985/86 в финал пробилась "Барселона", обыгравшая "Гетеборг". В первой игре каталонцы уступили 0:3, в ответной победили 3:0, а затем оказались точнее в серии пенальти.

В обоих случаях команды уступали в финале Кубка чемпионов. "Панатинаикос" проиграл "Аяксу" (0:2), а "Барселона" - "Стяуа" (0:0, пенальти - 0:2).

Соперник "Ливерпуля" по решающей игре определится в полуфинальном противостоянии "Аякс" - "Тоттенхэм". Первая встреча в Лондоне завершилась победой амстердамцев 1:0. Ответный матч пройдет в Голландии 8 мая.