«Ливерпуль» — «Атлетико»: прямая трансляция матча
В среду, 3 ноября, «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Атлетико» в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Встреча пройдет на стадионе «Энфилд», начало — в 23.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Ливерпуль» — «Атлетико» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире можно посмотреть здесь. Она начнется в 22.45.
«Ливерпуль» с 9 очками лидирует в группе B. «Атлетико» с 4 баллами располагается на второй строчке. Первый матч между командами завершился со счетом 3:2 в пользу коллектива Юргена Клоппа.
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