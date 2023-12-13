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Сегодня, 21:00

Лига чемпионов: смотреть трансляцию «Боруссия» — «ПСЖ» и все матчи сегодня

В 22.45 мск на канале «Матч Премьер» начнется онлайн-перекличка матчей Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

В 23.00 по московскому времени начнутся шесть последних матчей группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 13 декабря.

Зрители в прямом эфире увидят игры:

  • «Атлетико» — «Лацио» (на «Матч Футбол 2» с 22.45 мск)
  • «Селтик» — «Фейеноорд» (на matchtv.ru с 22.45)
  • «Порту» — «Шахтер» (в онлайн-перекличке «Матч Премьер» с 22.45)
  • «Антверпен» — «Барселона» (на «Матч Футбол 3» с 22.45)
  • «Боруссия» Д — «ПСЖ» (на «Матч Футбол 1» с 22.45)
  • «Ньюкасл» — «Милан» (на «Матч ТВ» с 22.45)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных моментов всех матчей Лиги чемпионов в среду.

Финал Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет на арене «Уэмбли» в Лондоне 1 июня 2024 года.

Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (13 декабря в прямом эфире)

Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и&nbsp;Александер Исак. «Боруссия» Д — «ПСЖ» и «Ньюкасл» — «Милан»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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