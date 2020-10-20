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Лига чемпионов: расписание и трансляции матчей 20 октября

10:00
20 октября стартует gервый тур группового турнира Лиги чемпионов. Фото AFP
20 октября стартует gервый тур группового турнира Лиги чемпионов. Фото AFP
Первый тур группового турнира.

Группа E

Ренн — Краснодар

20 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк». 22:00 (Матч ТВ — 21:55).

Ренн — Краснодар

Челси — Севилья

20 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 22:00 (Матч Футбол 3 — 21:45).

Челси — Севилья

Группа F

Зенит — Брюгге.

20 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19:55 (Матч ТВ — 19:10).

Зенит — Брюгге

Лацио — Боруссия Д

20 октября. Рим. Стадион «Олимпийский». 22:00 (Матч Футбол 2 — 21:50).

Лацио — Боруссия Д

Группа G

Динамо К — Ювентус

20 октября. Киев. Стадион НСК Олимпийский. 19:55 (Матч Премьер — 18:50).

Динамо К — Ювентус

Барселона — Ференцварош

20 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». (Матч Игра — 21:45)

Барселона — Ференцварош

Группа H

ПСЖ — МЮ

20 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22:00 (Матч Футбол 1 — 21:50).

ПСЖ — Манчестер Юнайтед

РБ Лейпциг — Истанбул

20 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 22:00 (Матч Футбол 2 — 24.00).

РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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