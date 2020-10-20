Лига чемпионов: расписание и трансляции матчей 20 октября
10:00
Первый тур группового турнира.
Группа E
Ренн — Краснодар
20 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк». 22:00 (Матч ТВ — 21:55).
Челси — Севилья
20 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 22:00 (Матч Футбол 3 — 21:45).
Группа F
Зенит — Брюгге.
20 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19:55 (Матч ТВ — 19:10).
Лацио — Боруссия Д
20 октября. Рим. Стадион «Олимпийский». 22:00 (Матч Футбол 2 — 21:50).
Группа G
Динамо К — Ювентус
20 октября. Киев. Стадион НСК Олимпийский. 19:55 (Матч Премьер — 18:50).
Барселона — Ференцварош
20 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». (Матч Игра — 21:45)
Группа H
ПСЖ — МЮ
20 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22:00 (Матч Футбол 1 — 21:50).
РБ Лейпциг — Истанбул
20 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 22:00 (Матч Футбол 2 — 24.00).
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