Лига чемпионов
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Лига чемпионов: трансляции и результаты матчей 3 ноября

10:00
Зе Луиш и Федор Смолов в матче Лиги чемпионов против «Баварии». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зе Луиш и Федор Смолов в матче Лиги чемпионов против «Баварии». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Третий тур группового турнира.

Группа A

Локомотив — Атлетико

Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.10).

Локомотив — Атлетико

Зальцбург — Бавария

Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).

Зальцбург — Бавария

Группа B

Шахтер — Боруссия М

Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 20.55 (Матч Премьер — 20.50).

Шахтер Д — Боруссия М

Реал — Интер

Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).

Реал — Интер

Группа C

Манчестер Сити — Олимпиакос П

Манчестер. Стадион «Этихад». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50).

Манчестер Сити — Олимпиакос П

Порту — Марсель

Порту. Стадион «Драгау». 23.00 (Матч Игра — 22.45).

Порту — Марсель

Группа D

Мидтьюлланн — Аякс

Хернинг. Стадион «МСХ Арена». 23.00 (Матч Футбол 2 — 1.05)

Мидтьюлланн — Аякс

Аталанта — Ливерпуль

Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 23.00 (Матч ТВ — 22.55).

Аталанта — Ливерпуль

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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