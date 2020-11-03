Лига чемпионов: трансляции и результаты матчей 3 ноября
10:00
Третий тур группового турнира.
Группа A
Локомотив — Атлетико
Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.10).
Зальцбург — Бавария
Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45).
Группа B
Шахтер — Боруссия М
Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 20.55 (Матч Премьер — 20.50).
Реал — Интер
Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50).
Группа C
Манчестер Сити — Олимпиакос П
Манчестер. Стадион «Этихад». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50).
Порту — Марсель
Порту. Стадион «Драгау». 23.00 (Матч Игра — 22.45).
Группа D
Мидтьюлланн — Аякс
Хернинг. Стадион «МСХ Арена». 23.00 (Матч Футбол 2 — 1.05)
Аталанта — Ливерпуль
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 23.00 (Матч ТВ — 22.55).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
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